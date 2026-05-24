Torino-Juventus scontri tra ultras prima del derby | grave un tifoso La Curva chiede di non giocare
Prima del derby tra Torino e Juventus, si sono verificati scontri tra gruppi di ultras vicino allo stadio Olimpico-Grande Torino. Durante gli incidenti, un tifoso è rimasto gravemente ferito. La curva dei tifosi ha chiesto di non giocare la partita. La partita è prevista per le 20.45, ma la tensione tra le tifoserie ha causato disagio nelle ore precedenti. Non sono stati comunicati dettagli sulle cause degli scontri o sul numero di coinvolti.
Pomeriggio di tensione nei pressi dello stadio Olimpico-Grande Torino, dove alle 20.45 in programma il derby della Mole tra Torino e Juventus. Gruppi ultras delle due tifoserie hanno tentato di venire a contatto: in particolare alcuni appartenenti ai gruppi bianconeri, Tradizione e Drughi, hanno cercato di raggiungere sostenitori granata che si trovavano vicino a un chiosco sotto la curva Maratona. La situazione più delicata si è registrata in piazzale San Gabriele di Gorizia, dove alcuni ultras juventini hanno cercato di avvicinarsi verso via Filadelfia. Verso le forze dell'ordine sono state lanciate bottiglie, pietre e torce. Gli ultras granata della curva Maratona si sono avvicinati rispondendo con cori e sfottò, senza però superare il cordone delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
A Torino, scontri prima del derby con la Juve: le tifoserie delle due squadre entrano in contatto
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