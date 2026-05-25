Il governatore della regione ha ottenuto una vittoria elettorale netta a Salerno, superando gli avversari con ampio margine. La sua campagna si è concentrata su un forte coinvolgimento locale, attirando un vasto pubblico. La vittoria è stata sancita dalle urne, senza contestazioni ufficiali. L’affluenza alle urne è risultata elevata, e i risultati sono stati certificati dall’autorità competente. La tornata elettorale si è conclusa con la conferma del suo incarico di governo regionale.

AGI - Chi non l'ha immaginato mentre imbraccia un lanciafiamme mente. Chi non ricorda la stella da sceriffo deve essere troppo giovane. Vincenzo De Luca è tornato. L'ultimo capitolo della saga deluchiana si è consumato nelle urne di Salerno: l’ex governatore della Campania ha sbaragliato la concorrenza conquistando il suo quinto mandato da sindaco con una percentuale bulgara che sfiora il 60%. Ha schierato una corazzata di liste civiche: il suo PD, o meglio il PD di suo figlio Piero, gli ha negato il simbolo. E poco è importato allo Sceriffo. Nemmeno il grande palco con Schlein e Conte, che hanno girato la Campania in lungo e in largo per promuovere i candidati di un Campo Largo che comincia a prendere forma e sperimenta candidature. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il vicerè è tornato. De Luca sbaraglia tutti a Salerno

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