La partita tra Viareggio e Ilvamaddalena si è conclusa con un pareggio, 1-1. La sfida si deciderà in Sardegna nella prossima partita. Nel Viareggio, in formazione 3-5-2, hanno giocato Nucci, Romanelli, Lollo, Danovaro, G. Gabrielli, C. Belluomini, Sforzi, Tieu Kapieu, Purro, Kthella e Pegollo. Entrambi i gol sono stati segnati nel corso del match, che si è concluso senza vincitori né vinti.

viareggio 1 ilvamaddalena 1 VIAREGGIO (3-5-2): Nucci; Romanelli, Lollo, Danovaro; G. Gabrielli, C. Belluomini (34’ st Bertelli), Sforzi (16’ st Brondi), Tieu Kapieu (42’ st Apolloni), Purro; Kthella, Pegollo. (A disposizione: Carpita, L. Baroni, L. Barsotti, Vannuccini, L. Pardini, Tartarelli). All. Gianmarco Orlandi (Lorenzo Fiale squalificato). ILVAMADDALENA (3-5-2): Ruzittu; Tessaro (21’ st Galvani), F. Russo, M. Esposito; Casazza, Animobono (21’ st Attili), Vrdoljak, Lima, Vitelli; De Cenco (31’ st Mondino), Alvarez (21’ st Piassi). (A disposizione: Verardi, Reale, Zaharia, Pintus, Bert). All. Giancarlo Favarin. Arbitro: Kumbulla di Verona (assistenti Lorenzon di Treviso e Mastroianni di Mantova; quarto uomo Gargano di Bologna). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Viareggio fermato sul pareggio. La sfida si deciderà in Sardegna

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il turno infrasettimanale. Il Venezia vince il derby e allunga in classifica. Monza fermato sul pareggio dalla ReggianaNella serata infrasettimanale, il Venezia ha conquistato il derby e si è portato in testa alla classifica, mentre il Monza ha pareggiato contro la...

Viareggio trionfa nel derby: Pardini spacca il pareggio al 95Nel cuore di Viareggio, il derby juniores si è deciso all’ultimo secondo, con Pardini che ha rotto l’equilibrio al 95º minuto.

Argomenti più discussi: Attraversa la superstrada, muore travolto da più auto: tragedia sull’Aurelia; Travolto sulla variante Aurelia, muore sul colpo; Il Viareggio fermato sul pareggio. La sfida si deciderà in Sardegna; Spareggi Nazionali Eccellenza. Pari interno per il Viareggio: tutto rimandato al ritorno contro l'Ilvamaddalena.

[Thread dei Risultati] 2026 Giro d'Italia - Tappa 15 Voghera > Milano (2.UWT) reddit

Firenze-Viareggio, andata e ritorno in treno. Ristabilita la fermata a Montecatini: ecco il servizioMontecatini Terme, 4 maggio 2026 – Da lunedì 11 maggio i treni 18659 Viareggio-Firenze e 18486 Firenze-Viareggio effettueranno nuovamente la fermata a Montecatini Terme. La nuova programmazione sarà ... lanazione.it