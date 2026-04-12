Viareggio trionfa nel derby | Pardini spacca il pareggio al 95

Nel cuore di Viareggio, il derby juniores si è deciso all’ultimo secondo, con Pardini che ha rotto l’equilibrio al 95º minuto. La partita si è svolta presso il Marco Polo Sports Center, dove i giovani atleti hanno dato vita a un incontro intenso e combattuto fino al fischio finale. La sfida ha visto un risultato incerto fino alle battute finali, lasciando il pubblico senza fiato.

Il Marco Polo Sports Center ha consumarsi un derby juniores decisivo, risolto solo negli istanti conclusivi del tempo regolamentare. Il Viareggio ha superato la Lucchese per 1-0 grazie a una realizzazione di Pardini al minuto 95, in un contesto di gara estremamente fisico e frammentato. La sfida tra le due formazioni, considerate tra le più prestigiose del campionato, è rimasta bloccata sullo 0-0 per gran parte dell’incontro. Se il primo tempo si era caratterizzato per un equilibrio tattico che non ha permesso aperture, la ripresa ha cambiato marcia. I bianconeri di casa hanno tentato di scardinare la difesa avversaria con i momenti creati...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viareggio trionfa nel derby: Pardini spacca il pareggio al 95 Miracolo al 95?: il portiere Iannarilli strappa il pareggio all’AvellinoIl pareggio tra Avellino e Catanzaro arriva con un colpo di testa improvviso, firmato dal portiere irpino Antony Iannarilli, proprio al termine del... Pieve Fosciana trionfa nel derby: festa e vittoria al nuovo campoIl Pieve Fosciana ha inaugurato con successo il ritorno tra le mura amiche del campo Guido Angelini, ottenendo una vittoria significativa nel derby...