Il turno infrasettimanale Il Venezia vince il derby e allunga in classifica Monza fermato sul pareggio dalla Reggiana

Nella serata infrasettimanale, il Venezia ha conquistato il derby e si è portato in testa alla classifica, mentre il Monza ha pareggiato contro la Reggiana. La partita del Venezia ha rafforzato la sua posizione in classifica, dimostrando una buona continuità di risultati. La Reggiana, invece, ha ottenuto un punto importante sul campo del Monza, fermando la corsa della squadra lombarda.

La prima serata del turno infrasettimanale certifica, se mai ce ne fosse bisogno, la forza e la candidatura quasi indiscutibile a prossima promossa in A del Venezia. La squadra di Stroppa vince il derby con il Padova e, complice il pareggio del Monza a Reggio Emilia, allunga a +3 sul secondo posto e in attesa del Frosinone vola a +8 sul terzo posto. Si è detto del mezzo stop del Monza. La Reggiana riesce a strappare un pari tutto orgoglio (0-0), muovendo un pochino la sua classifica ma rimanendo al penultimo posto a 30 punti in coabitazione con lo Spezia. Altra beffa per i bianconeri di Donadoni, raggiunti al 96esimo dall’ Empoli e dal calcio di rigore di Saporiti dopo il vantaggio del solito Artistico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il turno infrasettimanale. Il Venezia vince il derby e allunga in classifica. Monza fermato sul pareggio dalla Reggiana Articoli correlati Il Venezia vince con un filo di gas. La Reggiana sprofonda in classificaVENEZIA 2 REGGIANA 0 VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne (40’st Korac), Svoboda, Sverko; Hainaut, Perez (35’st Dagasso), Busio, Doumbia (40’st... Il pescarese Matteo Dagasso eletto Mvp del turno infrasettimanale dalla Lega Serie BPrima da titolare e primi gol con la nuova maglia per un freschissimo ex biancazzurro. Tutto quello che riguarda Il turno infrasettimanale Il Venezia... Temi più discussi: Venezia-Padova, missione impossibile? Il Padova vuole stupire; Derby ad alta tensione: il Padova sfida il Venezia capolista; Serie B, Palermo-Juve Stabia accende il turno infrasettimanale. Ashley Cole guida il Cesena a Mantova. Il programma; Pronostico Venezia-Padova: analisi, quote e consigli. Il turno infrasettimanale. Il Venezia vince il derby e allunga in classifica. Monza fermato sul pareggio dalla ReggianaLa prima serata del turno infrasettimanale certifica, se mai ce ne fosse bisogno, la forza e la candidatura quasi ... sport.quotidiano.net Venezia, Stroppa: Padova squadra temibile che in trasferta performa meglio che in casaTurno infrasettimanale per il Venezia FC che si prepara ad ospitare il Padova. Il derby veneto, valido per la 31° giornata di Serie BKT, è. tuttob.com Il caso Biennale è uno scontro fra Buttafuoco e Fazzolari ma prova anche la difficoltà a destra di governare la cultura. Tra inchiostro e lettere, è Venezia ma sembra la Mosca di Gogol di @carusocarmelo x.com Maltempo in Friuli-Venezia Giulia: soffia la Bora, a Trieste attese punte di 110 km/h - facebook.com facebook