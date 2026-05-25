Il vertice Friedkin-Gasperini dà il via alla nuova Roma | rivoluzione societaria e tagli agli ingaggi per il centenario

Il vertice tra il presidente e l’allenatore della Roma ha portato a decisioni sulla ristrutturazione societaria e sui tagli agli ingaggi in vista del centenario. La discussione riguarda le strategie per il futuro del club e le modifiche alla rosa, con l’obiettivo di contenere i costi e rinnovare la squadra. L’incontro si svolge in un momento di cambiamenti per la società, senza ulteriori dettagli pubblicati sulle specifiche decisioni.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo Incontro immediato per pianificare il futuro giallorosso: l'addio del direttore sportivo Massara apre le porte a D'Amico, mentre Dybala e Pellegrini si preparano a rinnovare a cifre ridotte. Il futuro della Roma si decide in queste ore nella Capitale, dove è previsto un incontro immediato, al massimo entro la giornata di domani, tra l’allenatore Gian Piero Gasperini e il vicepresidente Ryan Friedkin per pianificare la profonda ristrutturazione della rosa e dei quadri societari in vista della prossima stagione. Come rivelato... 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Temi più discussi: La Roma a Verona con Ryan Friedkin: sarà accanto a Gasperini (e alla squadra) per il sogno Champions; Gasperini si è preso tutta la Roma. Vertice coi Friedkin: dal nuovo ds e il nuovo medico, ai rinnovi di Dybala, Pellegrini e Celik, ecco cosa ha ottenuto; La Roma blinda il talento di Dybala: Gasperini dice sì e Ryan Friedkin prepara il vertice per il rinnovo; Roma, summit continuo tra Ryan Friedkin e Gasperini: D’Amico favorito come ds, cresce l’ottimismo per il rinnovo di Dybala.

La Roma blinda il talento di Dybala: Gasperini dice sì e Ryan Friedkin prepara il vertice per il rinnovo #ASRoma x.com

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