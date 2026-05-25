Il vertice Friedkin-Gasperini dà il via alla nuova Roma | rivoluzione societaria e tagli agli ingaggi per il centenario

Da sololaroma.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il vertice tra il presidente e l’allenatore della Roma ha portato a decisioni sulla ristrutturazione societaria e sui tagli agli ingaggi in vista del centenario. La discussione riguarda le strategie per il futuro del club e le modifiche alla rosa, con l’obiettivo di contenere i costi e rinnovare la squadra. L’incontro si svolge in un momento di cambiamenti per la società, senza ulteriori dettagli pubblicati sulle specifiche decisioni.

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