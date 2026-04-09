In vista del centenario, la proprietà e l’allenatore stanno pianificando cambiamenti significativi per la prossima stagione. Dopo la sconfitta contro l’Inter, sono stati definiti alcuni interventi minori, mentre si valutano modifiche più profonde per il futuro. L’obiettivo è preparare la squadra in vista dei prossimi impegni e rafforzare l’organico, senza però ancora annunciare decisioni ufficiali. La situazione resta in evoluzione e si attendono aggiornamenti ufficiali.

Dopo il ko con l’Inter, proprietà e allenatore allineati sul futuro: pochi ritocchi ora, cambi profondi nella prossima stagione In casa Romaprende forma una strategia condivisa tra la proprietà e la guida tecnica. Da un lato Dan Friedkin e Ryan Friedkin, dall’altro Gian Piero Gasperini: l’obiettivo comune è chiaro, costruire una squadra più competitiva in vista della prossima stagione. Alla vigilia della sfida contro il Pisa, il tecnico giallorosso tornerà a parlare dopo le polemiche seguite alla pesante sconfitta contro l’Inter. Un ko che ha lasciato strascichi soprattutto per l’atteggiamento della squadra nel secondo tempo, più che per il risultato in sé. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Roma, asse Friedkin-Gasperini: rivoluzione in arrivo per l’anno del centenario

Roma, rivoluzione Friedkin: dopo l’Inter nessuno è intoccabileCi sono sconfitte che pesano tre punti e sconfitte che pesano come un’intera era geologica.

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Roma fuori dalla Champions Niente fallimento, almeno stando alle "consegne" dei Friedkin Così Gasperini in conferenza stampa: come valutate il suo lavoro - facebook.com facebook

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