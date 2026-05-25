Il rapper di 25 anni ha pubblicato il suo nuovo singolo intitolato ‘Fase Rem’. È il primo brano dopo un periodo di silenzio e segna il suo ritorno sulla scena musicale. Nel testo si fa riferimento a temi di autenticità e identità. La canzone è stata anticipata da alcune anteprime sui social media. Finora, Leon Faun ha pubblicato tre album e diversi singoli, ciascuno con oltre 20 milioni di streaming.

Milano, 25 maggio 2026 – Leon de la Vallée, in arte Leon Faun, a soli 25 anni ha già realizzato tre dischi e una serie di brani che hanno fatto registrare oltre 20 milioni di ascolti in streaming ognuno. Un po’ rapper, un po’ attore, un po’ performer, sicuramente artista. Tanto da aver creato un universo parallelo per il nuovo album, ‘Fase Rem’. Leon, come è nato questo terzo disco? “Dalla necessità di ricominciare a fare musica con spensieratezza. Il flusso creativo è stato molto easy. Nel 2025 mi sono ritrovato con la pressione di dover tornare, così ho deciso di tornare a far musica per il gusto di farla, senza filtri. Avevo bisogno di buttare fuori il progetto così com’è. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Il vero flex è essere se stessi”: Leon Faun torna con ‘Fase Rem’ e sogna Caparezza

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