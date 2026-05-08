Durante gli Internazionali di Roma, il tennista italiano ha incontrato i media presso il Foro Italico, condividendo alcuni dettagli sulla sua carriera e le sue abitudini. È stato ricordato il suo primo scatto con una racchetta, oltre all’esperienza recente a Rotterdam. Ha anche parlato del suo lavoro con uno psicologo e di come cerca di gestire le pressioni sportive senza essere troppo severo con se stesso.

Pensare che il suo stile di gioco, in un’era dominata dal fattore potenza, trova nella varietà di colpi il suo punto di forza. «A me questo piace molto. È chiaro che sia uno stile spesso rischioso, perché il tennis sta andando nella dedizione della velocità e per tenere certe variazioni devi necessariamente garantire determinato livello di solidità. A me spetta quindi trovare l’equilibrio: so dove posso fare la differenza, ma allo stesso tempo scendere ad alcuni compromessi. Ci sono tante palle che devo salvare e tante altre che devo colpire più forte di come avrei fatto in passato. In quelle situazioni, da adolescente, la smorzata era il primo colpo a cui pensavo (ride, ndr)».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Mattia Bellucci agli Internazionali di Roma: «Sinner, Nadal, la moda vintage». E le regole per non essere troppo severi con sé stessi

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Spazio Tennis. . Mattia Bellucci analizza il suo percorso e l’importanza del tempo per migliorare e crescere in classifica L’intervista completa a Mattia è disponibile sul canale YouTube di Spazio Tennis #SpazioTennis #tennis #Bellucci - facebook.com facebook

#Roma 1R. Mariano #Navone (ARG) a Denis Shapovalov (CAN) 6-4, 6-2. Felix Auger-Aliassime (CAN, 4°). Mattia #Bellucci (ITA) a Román Burruchaga (ARG) 6-4, 6-4. x.com