Durante la fase a gironi della Coppa del Mondo 2026, in caso di squadre con lo stesso numero di punti, si procederà a una serie di criteri di spareggio. Questi includono la differenza reti, il numero di gol segnati e, in alcuni casi, incontri diretti o altri parametri stabiliti dalle regole ufficiali. La competizione, ampliata a 48 squadre, comporta 104 partite e ha introdotto un nuovo formato rispetto alle edizioni precedenti.

L’espansione della Coppa del Mondo a 48 squadre la rende un colosso da 104 partite. Il formato ideale del girone del torneo prevede 16, 32 o 64 squadre, ma ora non si può tornare indietro. La Coppa del Mondo 2026 sarà la prima ad avere questo formato esatto, ma riflette le competizioni passate con 24 squadre. Le otto migliori terze classificate accederanno ai sedicesimi insieme alle 12 vincitrici dei gironi e alle 12 seconde classificate. Di conseguenza, il quadro si complicherà alla fine della fase a gironi – non necessariamente complicato in senso negativo, ma comunque complicato. Nel caso in cui due o più squadre in un girone finiscano con lo stesso numero di punti, lavoreranno lungo la lista dei tie-break fino a quando la parità non sarà risolta.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Ogni spareggio della fase a gironi della Coppa del Mondo 2026: cosa succede se le squadre finiscono con gli stessi punti?

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