Il verdetto della Champions scuote le grandi | Di Marzio svela il futuro opposto di Milan e Juventus

Il mancato accesso alla prossima Champions League ha colpito duramente il Milan e la Juventus, costrette a confrontarsi con risultati sportivi negativi. La mancata qualificazione si traduce in conseguenze economiche e sportive per entrambe le squadre, mentre altre realtà emergenti pianificano il loro futuro. La notizia è stata riportata da un noto esperto di mercato, che ha evidenziato come questa situazione possa influenzare le strategie di mercato delle due società.

La mancata qualificazione alla prossima Champions League rappresenta un verdetto durissimo per Milan e Juventus, costrette a fare i conti con un bilancio sportivo deficitario proprio nei giorni in cui si celebra la programmazione di realtà emergenti. Nel corso dell’ultima puntata di Caffè Di Marzio, il podcast realizzato in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com, il noto giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha analizzato lo scenario attuale delle due grandi storiche del calcio italiano, proponendo un parallelismo con il percorso virtuoso del Como, descritto come il contraltare ideale di una società organizzata e capace di pianificare i propri obiettivi a lungo termine. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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