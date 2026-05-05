Secondo quanto riferito da una fonte di Sky Sport, il centrocampista che lascerà il Bayern Monaco mira a disputare la Champions League con il Milan. Goretzka, attualmente senza contratto, avrebbe l’intenzione di firmare con i rossoneri durante la sessione di mercato estiva. La trattativa coinvolge il calciomercato di questa finestra e il futuro del giocatore si sta delineando in questa direzione.

Il prossimo 29 giugno riaprirà i battenti il calciomercato e i club - Milan incluso - già da tempo portano avanti i negoziati per mettere le mani sui giocatori desiderati. Ovviamente, però, la buona riuscita di alcune trattative dipenderà dalla posizione finale nella classifica di questa stagione. E, come noto, in Serie A - eccezion fatta per l'Inter - ci sono cinque squadre (Napoli, Milan, Juventus, Roma e Como) in lizza per tre posti che danno diritto a partecipare alla prossima edizione della Champions League. Finché non si saprà chi si qualificherà delle squadre coinvolte, alcune situazioni di mercato in piedi da mesi non potranno svoltare in un senso o in un altro.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Di Marzio: “Goretzka vuole continuare a giocare la Champions, spera con il Milan”

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