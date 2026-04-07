Ultimissime Inter LIVE | Di Marzio svela nuovi dettagli sul futuro di Bastoni Rebus per Calhanoglu

Nelle ultime ore si sono intensificate le indiscrezioni sul futuro di un difensore, con dettagli forniti da un noto esperto di mercato. Nel frattempo, si registrano complicazioni riguardo a una trattativa in corso, coinvolgendo un centrocampista. Le notizie aggiornate riguardano le operazioni in corso e le possibili evoluzioni nelle prossime settimane, con particolare attenzione alle situazioni di calciomercato legate alla squadra nerazzurra.

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