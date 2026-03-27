Il mercato del Genoa si anima con la possibilità di rivedere El Shaarawy in maglia rossoblù, anche se le trattative con la Roma sembrano ancora in fase di stallo. Il calciatore, che ha già vestito questa squadra in passato, potrebbe tornare in Liguria, ma al momento non ci sono accordi definitivi. La situazione riguarda principalmente il rinnovo del contratto tra l’attaccante e il club giallorosso.

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© Calcionews24.com - Mercato Genoa, il ritorno di El Shaarawy non è solo un sogno! Occhio allo scenario col rinnovo in stallo con la Roma

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