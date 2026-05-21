El Shaarawy-Venezia primi contatti di mercato

Il Venezia ha avviato i primi contatti ufficiali con l’entourage di Stephan El Shaarawy, valutando la possibilità di ingaggiare il calciatore per la prossima stagione. La società sta analizzando le condizioni e le modalità di un eventuale trasferimento, senza ancora aver raggiunto accordi definitivi. La trattativa rappresenta una delle prime mosse di mercato del club in vista della nuova annata, con l’obiettivo di rafforzare la rosa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui