El Shaarawy-Venezia primi contatti di mercato
Il Venezia ha avviato i primi contatti ufficiali con l’entourage di Stephan El Shaarawy, valutando la possibilità di ingaggiare il calciatore per la prossima stagione. La società sta analizzando le condizioni e le modalità di un eventuale trasferimento, senza ancora aver raggiunto accordi definitivi. La trattativa rappresenta una delle prime mosse di mercato del club in vista della nuova annata, con l’obiettivo di rafforzare la rosa.
Il Venezia si muove con decisione sul mercato in vista della prossima stagione calcistica, avviando i primi contatti formali con l’entourage di Stephan El Shaarawy per valutare la fattibilità di un clamoroso trasferimento in laguna. Come rivelato nell’edizione odierna del portale specializzato Trivenetogoal.com, la dirigenza veneta ha effettuato un approccio esplorativo con i rappresentanti dell’esterno d’attacco della Roma, il cui vincolo contrattuale con il club capitolino arriverà alla sua naturale scadenza il prossimo primo luglio. La mossa della società arancioneroverde punta a sfruttare l’opportunità di tesserare un calciatore di caratura internazionale a parametro zero, anticipando la concorrenza di altre compagini della massima serie. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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