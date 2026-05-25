Il valore di esserci contro la violenza di genere

Notizia in breve

Una serata dedicata alla riflessione sulla violenza di genere ha visto protagonista una figura di rilievo nel campo criminologico italiano. L’evento ha previsto il racconto di esperienze e analisi sul fenomeno, coinvolgendo il pubblico in un confronto diretto. Sono stati toccati vari aspetti legati alla presenza e al ruolo delle persone nelle situazioni di violenza, sottolineando l’importanza di esserci per affrontare il problema. La serata si è conclusa con un momento di discussione aperta tra i partecipanti.