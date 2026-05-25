Il valore di esserci contro la violenza di genere
Una serata dedicata alla riflessione sulla violenza di genere ha visto protagonista una figura di rilievo nel campo criminologico italiano. L’evento ha previsto il racconto di esperienze e analisi sul fenomeno, coinvolgendo il pubblico in un confronto diretto. Sono stati toccati vari aspetti legati alla presenza e al ruolo delle persone nelle situazioni di violenza, sottolineando l’importanza di esserci per affrontare il problema. La serata si è conclusa con un momento di discussione aperta tra i partecipanti.
Una serata di riflessione e confronto sul tema della violenza di genere, attraverso l’esperienza e il racconto di una delle voci più autorevoli del panorama criminologico italiano.Protagonista dell’incontro sarà Roberta Bruzzone, psicologa clinica e forense, criminologa investigativa e. 🔗 Leggi su Veronasera.it
NADIA - cortometraggio sulla violenza di genere
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