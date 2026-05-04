Viterbo | il tribunale forma i giovani contro la violenza di genere

A Viterbo, il tribunale ha avviato un percorso formativo rivolto ai giovani per approfondire i temi legati alla violenza di genere. Durante gli incontri, vengono analizzati i segnali invisibili che possono portare a comportamenti violenti e si coinvolgono diverse figure professionali per offrire supporto e informazione agli studenti. L’obiettivo è fornire strumenti concreti per riconoscere e prevenire situazioni di rischio.

? Cosa scoprirai Come possono i segnali invisibili diventare basi per la violenza?. Quali professionisti collaborano per proteggere gli studenti viterbesi?. Perché il tribunale ha scelto di entrare direttamente nelle scuole?. Come funziona la rete tra magistratura e centri antiviolenza?.? In Breve Studenti del Liceo Santa Rosa, Leonardo Da Vinci e Francesco Orioli hanno partecipato ai laboratori.. Relatori coinvolti includono Paola Conti, Fabio Adragna, Giulio Cristofori, Angelo Fazzi e Nico Lamacchia.. Sonia Melchiorre, Gaetana Moriano, Marta Nori, Agnese Adami e Chiara Poscetti hanno fornito supporto tecnico.. Le sessioni formative si sono svolte ogni mercoledì del mese di novembre scorso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viterbo: il tribunale forma i giovani contro la violenza di genere Notizie correlate Polizia di Bergamo: “Il nostro impegno contro ogni forma di violenza di genere”In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Polizia di Stato di Bergamo ribadisce il proprio impegno costante contro la violenza di... Violenza di genere, non più sole contro l'incubo: la "rete" etnea che lotta contro gli abusiNel 2025 sono stati 612 i casi di maltrattamenti in famiglia e 440 gli episodi di atti persecutori nella provincia etnea. Aggiornamenti e dibattiti Oltre gli stereotipi: a Viterbo un laboratorio contro la violenza di genere tra Tribunale e scuoleSmontare i pregiudizi prima che si trasformino in prevaricazione, educare alla consapevolezza e offrire strumenti concreti per riconoscere i segnali del pericolo. Con questi obiettivi nasce il laborat ... newtuscia.it Viterbo – Sepiacci condannato a 4 anni per abusi su una studentessa: il tribunale riconosce la violenza sessualeCondanna in primo grado per l'ex direttore dell'Accademia delle Belle Arti VITERBO - Una condanna a quattro anni di reclusione in primo grado per l’ex dirett ... etrurianews.it