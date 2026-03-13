Gasperini ha recuperato Koné per la partita contro la Roma, mentre Hermoso sta cercando di tornare in campo. Dopo la conclusione dell’andata degli ottavi di Europa League, le squadre si concentrano subito sulle prossime gare di campionato. Per la Roma, la sfida contro il team di Gasperini rappresenta un match decisivo nella corsa alla qualificazione in Champions League.

Archiviata l’andata degli ottavi di finale di Europa League, è già tempo di tornare con la testa al campionato, in quella che per la Roma sarà una sfida fondamentale per la lotta Champions. Non ha giocato contro il Bologna Manu Koné per un risentimento muscolare avvertito a ridosso del match e ha seguito i suoi compagni dalla tribuna, ma dovrebbe recuperare per scendere dal primo minuto domenica pomeriggio al Sinigaglia, dove alle 18 è prevista la delicatissima partita contro il Como per la lotta al quarto posto. Dopo l’1-1 maturato giovedì al Dall’Ara ha parlato così Gasperini: “Abbiamo preferito non rischiarlo dato che ora ci sarà il Como e poi il ritorno con il Bologna “. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Verso Como-Roma: Gasperini recupera Koné per la sfida Champions. Ci prova anche Hermoso

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