Nel centro storico di Ancona, l’ex edificio di Porta Pia si trova in uno stato di abbandono da circa dieci anni, con i portoni di legno ormai consumati dal tempo. Dopo l’estate, è previsto un intervento di restyling che coinvolgerà anche la collaborazione di una light designer. La struttura, conosciuta come il “gigante buono” del Mandracchio, si presenta ancora sospesa nel passato.

ANCONA - È come sospesa nel tempo l’anima del gigante buono del Mandracchio, Porta Pia. Dietro i pesanti portoni di legno sbiadito, la storia si è fermata ad almeno un decennio fa. Sui muri, illuminati soltanto dai raggi di luce che sfuggono alle persiane antiche, resistono sorprendentemente vividi i colori di «Rovina», l’installazione curata dall’artista Ericailcane nel 2010 e caratterizzata da ampi murale raffiguranti animali antropomorfi. Il tour Ad accompagnare il Corriere Adriatico in questo breve viaggio nel labirintico ed inaccessibile interno di Porta Pia, ieri pomeriggio, è stato l’assessore ai Lavori pubblici Stefano Tombolini. Nel... 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Il Corriere Adriatico dentro Porta Pia: «Restyling da dopo l?estate. Ci aiuterà la light designer»

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