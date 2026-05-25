Il Tricolore contro l’odio delle piazze | nonna Italia sventola la bandiera e viene insultata dai pro Pal

Da ilgiornale.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna anziana ha esposto il Tricolore dal suo balcone, attirando l’attenzione di alcuni passanti. Alcuni di loro hanno rivolto insulti nei suoi confronti, sostenendo i manifestanti pro-Palestina. La scena si è svolta in una piazza affollata, con persone che si sono fermate a osservare e commentare l’episodio. La bandiera italiana sventolava mentre l’anziana si è mantenuta ferma, senza rispondere agli insulti.

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Che Paese è diventato, l’Italia, se il Tricolore alla finestra diventa un evento eccezionale da essere sottolineato? E che Paese è diventato, l’Italia, se l’unica a opporsi a questo è un’anziana signora dal suo balcone? È bene chiederselo ora, prima che sia troppo tardi. Sabato pomeriggio, ancora una volta, Milano è stata attraversata dal solito corteo pro Pal, una carovana che, a onor del vero, si fa sempre più piccola ma che continua a disturbare i residenti e a bloccare la circolazione. I pro Pal non sono solo i gruppi di palestinesi che chiedono giustizia per il loro Paese, ma sono anche i gruppi di antagonisti che usano la causa per incendiare il clima in Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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