Il Trail dei Papi attraversa in bicicletta tutta la Tuscia

Dal 29 maggio al 3 giugno, la terza edizione del Trail dei Papi si svolge nella Tuscia, coinvolgendo tre città storiche. L’evento cicloturistico attraversa in bicicletta i luoghi legati alla presenza dei pontefici nel Lazio, passando per Roma, Viterbo e Anagni. La manifestazione prevede percorsi che collegano le aree di interesse storico e religioso, con partecipanti provenienti da diverse regioni.

La terza edizione del Trail dei Papi fa tappa nella Tuscia dal 29 maggio al 3 giugno. L'evento cicloturistico, che percorre in bicicletta i luoghi storici legati alla presenza dei pontefici nel Lazio, attraversa le tre città papali: Roma, Viterbo e Anagni. Per questa terza edizione sono stati. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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