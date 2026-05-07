Controlli a tappeto dei nas in tutta la Tuscia | chiuse 10 attività tra bar pasticcerie e supermercati

Nella Tuscia, i carabinieri dei Nas hanno condotto controlli approfonditi in vari esercizi commerciali, tra cui bar, pasticcerie e supermercati. Durante le verifiche sono state riscontrate diverse irregolarità e, a seguito delle ispezioni, sono state chiuse dieci attività. I controlli si sono estesi anche a negozi online di mangimi e a un centro estetico, con attenzione particolare alla sicurezza alimentare e sanitaria.

Sicurezza alimentare e sanitaria, i nas dei carabinieri di Viterbo effettuano controlli in tutta la Tuscia che portano alla scoperta di tante irregolarità in ristornati, bar, pasticcerie, supermercati, siti per vendita online di mangimi e un centro estetico.Ristoranti, bar e pasticcerieIn tre bar.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Mense ospedaliere, controlli a tappeto dei Nas: 4 su 10 sono irregolari Blitz dei Nas nelle pasticcerie: controlli e sequestri nel salernitanoNella Costiera Amalfitana, sono stati sequestrati 70 kg di prodotti dolciari semilavorati privi della tracciabilità. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Lavoro irregolare e zero sicurezza: controlli a tappeto dei carabinieri, 8 persone denunciate e 3 chiusure; Ferrara, controlli a tappeto dei Carabinieri sul territorio; Controlli a tappeto dei Carabinieri: bar e torrefazione nel mirino tra denunce e maxi sanzioni; Controlli a tappeto a Porto Torres, Sorso e Sennori: sanzionati sei locali. Maxi operazione dei Carabinieri tra strade e centri abitati nella Marsica: verifiche su 40 persone, controllati 22 veicoliMarsica - Controlli a tappeto nella Marsica da parte dei Carabinieri della Compagnia di Avezzano, impegnati in un servizio straordinario tra il 5 maggio e la notte successiva. Nel corso ... terremarsicane.it Autovelox, controlli a tappeto in città: ecco dovel Comando del Corpo di Polizia Municipale, nell’ottica della prevenzione dei sinistri stradali, comunica che, da oggi, 4 maggio e fino a domenica 10 maggio 2026, proseguirà l’attività di controllo del ... messinaoggi.it Stretta su bus e tir in autostrada, i controlli sulla A1. Nei guai autisti positivi alla cocaina #Firenze / VIDEO @muoversintoscan x.com LA STORIA DI CONCITA «Ho fatto i controlli regolarmente per anni, ma poi è arrivato il Covid. E, come tanti, ho saltato. È stato l’oncologo, nel 2022, a farmi notare che erano quasi tre anni che non mi vedeva. Il cancro era grande e potenzialmente mortale. Era - facebook.com facebook