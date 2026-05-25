Il torneo del Roland Garros dall’esito incerto
Nel torneo di Roland Garros, il pronostico nel singolare maschile vede Sinner come principale candidato, mentre gli altri partecipanti sono considerati meno probabili. Nel settore femminile, invece, ci sono molte giocatrici considerate favorite, creando un quadro più aperto. La competizione prosegue con sfide che potrebbero cambiare gli equilibri fino alla conclusione.
Nel maschile c'è Sinner e poi tutti gli altri, nel femminile ci sono tante favorite, e quindi nessuna tennista davvero favorita Nel tabellone maschile del Roland Garros, cominciato domenica, c’è un favorito abbastanza evidente, e cioè Jannik Sinner, che quest’anno ha perso 2 partite su 38 e di recente ha vinto i tre principali tornei giocati sulla terra rossa: i Masters 1000 di Monte Carlo, Madrid e Roma. In quello femminile invece c’è più incertezza, con quattro tenniste che hanno tutte discrete possibilità di vincerlo, e almeno altrettante che possono giocarsela. Tra i quattro tornei del Grande Slam, i più importanti del tennis mondiale, il Roland Garros è già di per sé quello in cui più spesso si vedono vittorie o eliminazioni a sorpresa (tranne quando c’era Rafael Nadal). 🔗 Leggi su Ilpost.it
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