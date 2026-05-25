Il torneo del Roland Garros dall’esito incerto

Nel maschile c'è Sinner e poi tutti gli altri, nel femminile ci sono tante favorite, e quindi nessuna tennista davvero favorita Nel tabellone maschile del Roland Garros, cominciato domenica, c’è un favorito abbastanza evidente, e cioè Jannik Sinner, che quest’anno ha perso 2 partite su 38 e di recente ha vinto i tre principali tornei giocati sulla terra rossa: i Masters 1000 di Monte Carlo, Madrid e Roma. In quello femminile invece c’è più incertezza, con quattro tenniste che hanno tutte discrete possibilità di vincerlo, e almeno altrettante che possono giocarsela. Tra i quattro tornei del Grande Slam, i più importanti del tennis mondiale, il Roland Garros è già di per sé quello in cui più spesso si vedono vittorie o eliminazioni a sorpresa (tranne quando c’era Rafael Nadal). 🔗 Leggi su Ilpost.it

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