Il Roland Garros celebra Panatta | Icona del torneo Premierà il vincitore del 2026

A cinquant'anni dalla vittoria del 1976, il torneo di Roland Garros ha invitato il campione a partecipare alle celebrazioni ufficiali. Durante l’evento, il torneo lo ha riconosciuto come “icona del torneo” e ha annunciato che premierà il vincitore del 2026 con un riconoscimento speciale. La presenza del campione ha coinvolto pubblico e organizzatori, sottolineando il legame storico tra il torneo e il suo passato vincitore.

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A cinquant’anni dal trionfo del 1976, il Roland Garros rende omaggio ad Adriano Panatta. Il campione italiano è stato invitato a consegnare il trofeo al vincitore della finale maschile del 7 giugno 2026, in un invito firmato personalmente dalla Direttrice del torneo Amélie Mauresmo e dal Presidente della Federazione francese di tennis Gilles Moretton. I vertici del torneo parigino definiscono la vittoria di Panatta “uno dei capitoli più iconici scritti sulla terra rossa di Parigi” e sottolineano come "il suo spirito combattivo, l’eleganza del gioco e quei punti storici continuino a incarnare l’anima del Roland Garros". Per Panatta,...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il Roland Garros celebra Panatta: "Icona del torneo". Premierà il vincitore del 2026 Notizie correlate Leggi anche: Adriano Panatta incorona Jannik Sinner: “Può vincere a Roma e il Roland Garros” Panatta analizza: “Si fanno tutti male, Sinner favoritissimo per Roma e il Roland Garros. Berrettini è in crisi e Musetti…”Dagli studi della Nuova DS in onda su Rai 2 HD, Adriano Panatta lancia un allarme chiaro e diretto sullo stato fisico dei protagonisti del massimo... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Schweppes celebra il Roland-Garros e invita a vivere il torneo Take Your Time; Totocalcio, Sisal celebra gli 80 anni della schedina; Bronzetti al Quirinale da Mattarella con le azzurre del tennis: Rimini celebra la sua campionessa; Mattarella incontra il tennis italiano: Protagonisti nel mondo. FOTO. Tennis: il Roland Garros celebra Panatta, sarà lui a premiare il vincitoreA cinquant'anni dal trionfo del 1976, il Roland Garros rende omaggio ad Adriano Panatta. ansa.it Adriano Panatta sarà celebrato al Roland Garros: premierà il nuovo vincitoreA cinquant'anni dalla vittoria del 1976, il Roland Garros ha invitato Adriano Panatta a consegnare il trofeo al vincitore della finale maschile: omaggio all'ultimo italiano campione a Parigi ... corriere.it Wilson Roland Garros: il look dei campioni Scendi in campo con l'equipaggiamento ufficiale Wilson Roland Garros. Design esclusivo e tecnologie d'avanguardia unite in una collezione completa di borse, zaini e accessori. Scopri la nuova collezione https: - facebook.com facebook Schweppes celebra il Roland Garros e invita a vivere il torneo 'take your time' x.com