Arthur Fils ha annunciato il ritiro dal torneo di Roland Garros a causa di un infortunio. La decisione è stata comunicata poco prima della sua partita di secondo turno. Fils aveva iniziato il torneo superando il primo turno, ma ha riportato un problema fisico che gli ha impedito di continuare. L'assenza del giocatore si unisce a una serie di eliminazioni anticipate di altri favoriti nel torneo. La sua uscita lascia il quadro del torneo con altri nomi in corsa per il titolo.

Parigi ti chiama e tu devi fermarti. La storia di Arthur Fils al Roland Garros sembra scritta su terra battuta: segni profondi, una corsa interrotta, la sensazione che la strada giusta esista ma sfugga sempre di un niente. La scorsa primavera, contro Jaume Munar, il tonfo che non vorresti sentire. Un infortunio serio, lo sguardo perso, la panchina che diventa rifugio. Da lì, mesi di sala pesi, passi corti, pazienza forzata. Il calendario scorreva e Arthur Fils tornava un po’ alla volta, tra luci e ombre. Ogni partita era un test. Ogni set un bilancio. In Francia lo conoscono bene. Il ragazzo di Bondoufle, col dritto a frusta e l’istinto da attaccante, aveva acceso l’orgoglio nazionale già nel 2023, quando vinse il suo primo titolo ATP a Lione. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - La Maledizione del Roland Garros Continua: Arthur Fils Rinuncia al Torneo per Infortunio

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