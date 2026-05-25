Il 26 maggio 2026, alle 16, si svolgerà l’evento “Il necessario arretramento della regolazione europea”. L’appuntamento, annunciato dal quotidiano Il Tempo, si terrà in una data e ora precise, senza ulteriori dettagli su location o partecipanti. La conferenza si concentrerà sul tema del raffreddamento delle norme europee, senza specificare i contenuti o le modalità di discussione.

Il Tempo è lieto di annunciare “Il necessario arretramento della regolazione europea”, un appuntamento che si svolgerà martedì 26 maggio 2026, a partire dalle ore 16.00, presso la Sala Cristallo dell’Hotel Nazionale, in Piazza di Monte Citorio, 131 a Roma. Al centro del dibattito il necessario arretramento della regolazione europea: dopo anni di iper-regolamentazione che hanno irrigidito il sistema senza favorire realmente l’innovazione, emerge la necessità di cambiare — o quantomeno correggere — la rotta. All’evento, coordinato dal Direttore de Il Tempo Daniele Capezzone, prenderanno parte: Vannia Gava, Viceministro dell’Ambiente e della... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Il Tempo presenta l'evento “Il necessario arretramento della regolazione europea”

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