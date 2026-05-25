Il Tempo presenta l' evento Il necessario arretramento della regolazione europea
Il 26 maggio 2026, alle 16, si svolgerà l’evento “Il necessario arretramento della regolazione europea”. L’appuntamento, annunciato dal quotidiano Il Tempo, si terrà in una data e ora precise, senza ulteriori dettagli su location o partecipanti. La conferenza si concentrerà sul tema del raffreddamento delle norme europee, senza specificare i contenuti o le modalità di discussione.
Il Tempo è lieto di annunciare “Il necessario arretramento della regolazione europea”, un appuntamento che si svolgerà martedì 26 maggio 2026, a partire dalle ore 16.00, presso la Sala Cristallo dell’Hotel Nazionale, in Piazza di Monte Citorio, 131 a Roma. Al centro del dibattito il necessario arretramento della regolazione europea: dopo anni di iper-regolamentazione che hanno irrigidito il sistema senza favorire realmente l’innovazione, emerge la necessità di cambiare — o quantomeno correggere — la rotta. All’evento, coordinato dal Direttore de Il Tempo Daniele Capezzone, prenderanno parte: Vannia Gava, Viceministro dell’Ambiente e della... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Notizie e thread social correlati
Karp, Palantir e il terzo tempo della sovranità tecnologica europea. Scrive CerraAlexander Karp, amministratore delegato di Palantir, ha condiviso su X in 22 punti le idee contenute nel libro The Technological Republic,...
Leggi anche: Frattempi/5 – Il confine del tempo presenta Mimmo Locasciulli in “Un po’ di tempo ancora”
Argomenti più discussi: Maurizio de Giovanni presenta Il tempo dell’orologiaio a Piana di Monte Verna; La 56esima edizione di Santarcangelo Festival è l’invito a un’esperienza immersiva. In deep pressures la vicinanza corporea e il tatto diventano una possibilità per affrontare il presente; L'Università Cattolica al Festival dell'Economia; Sui testi generati dall’intelligenza artificiale. Verso un nuovo rapporto tra norma e uso?.
All’appuntamento con il Festival di Cannes, Monica Bellucci si presenta in forma smagliante, con un ruolo impegnativo, con la voglia di parlare di tutto, anche del tempo che passa […]. Sulla Croisette Monica presenta Butterfly jam del regista russo Kantemir B facebook
Aeroporto di Reggio Calabria, il Ministro Matteo #Salvini presenta il gioiello di tecnologia ed eccellenza: e non è ancora finita… x.com