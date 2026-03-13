Venerdì 27 marzo alle 20.30, il Teatro “Gustavo Modena” di Palmanova, in provincia di Udine, ospiterà il concerto di Mimmo Locasciulli intitolato “Un po’ di tempo ancora”. L’evento, promosso da Frattempi5 – Il confine del tempo, vedrà l’artista esibirsi sul palco della sala teatrale con il suo repertorio musicale. La serata si svolgerà in presenza di un pubblico pronto ad ascoltare.

foto Spagnoletto UDINE – Venerdì 27 marzo, alle ore 20.30, il Teatro “Gustavo Modena” di Palmanova (Udine) ospiterà il concerto di Mimmo Locasciulli dal titolo “Un po’ di tempo ancora”. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili, con prenotazione consigliata su bit.lylocasciulli. Il cantautore di origine abruzzese che divide il suo tempo tra Roma e Parigi, porta a FRATTEMPI5 una sintesi del suo lungo e significativo percorso artistico, premiato nel 2024 con il prestigioso Premio Tenco alla carriera. Le canzoni di questo concerto dedicato al confine tra il tempo passato e quello ancora da vivere mostrano un sentimento forte della vita, che segnala la prossimità ideale della sua terra d’origine con il territorio friulano che lo ospita. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Frattempi/5 – Il confine del tempo presenta Mimmo Locasciulli in “Un po’ di tempo ancora”

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