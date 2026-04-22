Alexander Karp, amministratore delegato di Palantir, ha condiviso su X in 22 punti le idee contenute nel libro The Technological Republic, contribuendo a un dibattito più approfondito sul ruolo del software nella difesa e nel potere occidentale. La discussione coinvolge anche il ruolo di aziende tecnologiche e le strategie europee per mantenere la sovranità nel settore digitale. Queste posizioni hanno alimentato il confronto tra le parti coinvolte sulla gestione delle tecnologie strategiche.

Quando Alexander Karp, amministratore delegato di Palantir, ha condensato su X in 22 punti la tesi del libro The Technological Republic, ha depositato nel dibattito transatlantico una delle posizioni più articolate sul rapporto fra software, potere e difesa occidentale. Non è l’unica, e non rappresenta l’intero spettro della Silicon Valley o di Washington. Il panorama americano è molto più plurale di quanto appaia da questa sola lettura. Anthropic, OpenAI e Meta, per citare tre dei principali protagonisti dell’intelligenza artificiale, articolano linee distinte su uso militare, governance e responsabilità sociale. L’amministrazione americana stessa, al di là delle legittime differenze fra Pentagono, Department of Commerce e comunità di intelligence, mantiene una postura negoziale più flessibile di quanto il manifesto suggerisca.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Karp, Palantir e il terzo tempo della sovranità tecnologica europea. Scrive Cerra

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