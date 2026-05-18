IL TEMPO ORE 9 - Noi e gli altri su carta

Da iltempo.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 9, il giornale riporta che in Italia, la comunicazione politica si concentra sulla contrapposizione tra sinistra e centrodestra. La narrativa dominante vede la sinistra attaccare il centrodestra, mantenendo una linea costante nel modo di comunicare. La situazione si ripete con regolarità, seguendo un modello che si evidenzia nelle dichiarazioni e nelle prese di posizione pubbliche. Questa dinamica si manifesta come una regola non scritta nel confronto tra le due forze politiche.

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La regola è sempre la stessa. La comunicazione “trumpiana” in Italia la fa la sinistra contro il centrodestra. La tecnica è la solita: “saturare” gli spazi mediatici di attacchi contro il governo, usare ogni occasione, affastellare nuovi argomenti e polemiche prim’ancora che siano giunte le risposte a quelli vecchi, tenere sempre operativo un “idrante”, un diffusore di veleni. Si prenda la giornata di ieri a Modena. La visita congiunta del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio suggeriva, come grammatica istituzionale e perfino come “estetica”, un momento di unità. E invece guardate le titolazioni: Repubblica si butta... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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