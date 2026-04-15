Un' auto per il trasporto dei pazienti pediatrici di Terapia del dolore e Cure palliative è stata donata alle Patronesse del Salesi

Una vettura destinata al trasporto di pazienti pediatrici in terapia del dolore e cure palliative è stata consegnata alle Patronesse del Salesi. Il veicolo sarà utilizzato per garantire servizi di assistenza ai bambini in diverse zone della regione. La donazione mira a facilitare gli spostamenti e a migliorare l’assistenza sanitaria per i pazienti più piccoli. La consegna si è svolta presso la struttura ospedaliera di riferimento.

ANCONA – Una vettura al servizio della Terapia del dolore e delle Cure palliative pediatriche in tutta la regione.Per la prima volta, un’auto sanitaria sarà dedicata a raggiungere l’intero territorio marchigiano, con l’obiettivo di assistere i bambini affetti da patologie croniche inguaribili.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Via a risonanze e Tac al 'Salesi' per i pazienti pediatrici: stop ai trasferimenti a TorretteANCONA – Da lunedì scorso tutti i pazienti pediatrici del Salesi eseguiranno gli esami diagnostici, Risonanze Magnetiche e Tac, all'interno dello... Pazienti pediatrici, esami al Salesi: risonanze e Tac non più a Torrette. “Risparmio di 500 viaggi l’anno”Ancona, 22 febbraio 2026 – Tutti i pazienti pediatrici eseguiranno gli esami diagnostici, Risonanze Magnetiche e Tac, all’interno dell’ospedale... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Donata un'auto destinata alla terapia del dolore e le cure palliative ai bambini in tutta la regione; Fano Motor Show, domenica tra nuvole e pubblico: emozione per l’auto-terapia con la Polizia; Tutti pazzi per il Maggiolino: a Bergamo arriva il Bèrghem Bug; Farmaci, Chmp di Ema approva daratumumab iniettabile per auto-somministrazione. Ancona – Un’auto sanitaria per assistere i bambini oncologici con la terapia del dolore del SalesiANCONA - Per la prima volta un’auto sanitaria sarà disponibile per raggiungere tutto il territorio marchigiano, allo scopo di assistere i bambini oncologici con la Terapia del Dolore e le Cure Palliat ... veratv.it Donata un’auto destinata alla terapia del dolore e le cure palliative ai bambini in tutta la regioneLa vettura è stata acquistata dall’Associazione Patronesse del Salesi, a seguito del gesto ricevuto dalla famiglia di Oscar ed Efi Paroletti Per la prima volta un’auto sanitaria sarà disponibile per r ... youtvrs.it "Artrosi. Come gestirla oggi tra prevenzione, terapia, movimento". E' il titolo del convegno in programma a #Ferrara sabato 18 aprile, nella sede del Consorzio Wunderkammer, organizzato in forma congiunta da Esercizio Vita e Idrokinetik facebook Terapia del dolore e cure palliative, a Riccione il congresso Siaarti x.com