Il Napoli si prepara alla pausa con il secondo posto in classifica. Il tecnico della squadra ha annunciato le sue dimissioni, lasciando il ruolo. Ha suggerito alla Nazionale di considerare l’allenatore del Manchester City come possibile sostituto. La partita contro l’Udinese si è conclusa con un risultato di 0-0, con alcune sostituzioni nel secondo tempo. I giocatori in campo hanno ottenuto voti che vanno dal 6 al 6,5, con il portiere che ha mantenuto la porta inviolata.

UDINESE 0 (3-4-3): Meret 6 (35‘st Contini sv); Di Lorenzo 6, Rrahmani 6.5, Olivera 6 (1‘st Juan Jesus 6); Politano 6.5 (35‘st Mazzocchi sv), Lobotka 6 (37‘pt Gilmour 6), McTominay 6, Gutierrez 6; Elmas 6, Hojlund 7, Alisson Santos sv (10‘pt De Bruyne 7) Allenatore: Conte 6. UDINESE (3-5-1-1): Okoye 6; Kristensen 6 (14‘st Bertola 6), Kabasele 4.5, Solet 5.5; Ehizibue 6, Piotrowski 5.5 (9‘pt Gueye 6), Karlstrom 5.5 (14‘st Buksa 5.5), Miller 6, Zemura 5.5 (35‘st Mlacic sv); Atta 6; Davis 6 (35‘st Zarraga sv). Allenatore: Runjaic 6. Arbitro: Zanotti di Rimini 6. Rete: 24‘ pt Hojlund. Note: espulso Kabasele al 20‘st per condotta violenta. Ammoniti: Karlstrom, Buksa, Miller. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - IL TECNICO AI SALUTI. Il Napoli è secondo, Conte saluta: "La Nazionale? Prenda Guardiola»

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