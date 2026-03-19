Il tecnico leccese sta aspettando un incontro con l’amministratore delegato del Napoli per decidere sul suo eventuale proseguimento sulla panchina. Le ultime notizie indicano che la decisione finale sarà presa dopo questa riunione, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui possibili sviluppi. La situazione rimane in sospeso fino a quando non si definiranno i passaggi successivi.

Conte Napoli, il tecnico leccese aspetta l’incontro con ADL per sciogliere le riserve sul suo futuro. La volontà è quella di continuare insieme. Il futuro del progetto tecnico azzurro è sospeso tra le ambizioni di campo e le scrivanie del mercato. A fare il punto della situazione è stato Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, delineando i contorni di un sodalizio che sta per affrontare il suo primo vero banco di prova gestionale. Il tema centrale resta il rapporto tra la proprietà e l’allenatore. Secondo l’esperto di mercato, la rivoluzione non si fermerà al solo reparto offensivo, ma toccherà i gangli vitali della squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conte Napoli, il tecnico saluta i partenopei? Le ultime sul futuro dell’allenatore leccese

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