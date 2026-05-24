Il Napoli vince ma perde… Conte | il tecnico salentino ai saluti
Il Napoli ha vinto la partita di campionato, ottenendo comunque il secondo posto matematico, senza dover attendere i risultati di stasera. Tuttavia, il tecnico ha annunciato le sue dimissioni, segnando la fine della sua esperienza con la squadra. La vittoria non ha impedito al tecnico di lasciare il ruolo, e i tifosi si preparano a un possibile cambio di guida tecnica. La partita si è conclusa con i tre punti, ma la notizia principale resta l'addio dell’allenatore.
Tempo di lettura: < 1 minuto I tre punti sono un dettaglio. Certo, valgono il secondo posto matematico senza doversi mettere stasera a vedere le altre. La decide Rasmus Hojlund, ma la decisione più importante la prende Antonio Conte: “Non sono riuscito a compattare l’ambiente, vado via”. Napoli-Udinese 1-0 Napoli (3-4-2-1): Meret (35? st Contini), Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera (1? st Juan Jesus), Politano (35? st Mazzocchi), Lobotka (36? pt Gilmour), McTominay, Gutierrez, Elmas, Alisson (10? ptDe Bruyne), Hojlund. (32 Milinkovic-Savic, 31 Beukema, 99 Anguissa, 26 Vergara, 23 Giovane). All.: Conte. Udinese (4-2-3-1): Okoye, Ehizibue, Kristensen (14? st Bertola), Kabasele, Solet, Zemura (35? st Mlacic), Piotrowski (9? st Gueye), Karlstrom (14? st Buksa), Miller, Atta, Davis (34? st Zarraga). 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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