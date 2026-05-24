Il Napoli vince ma perde… Conte | il tecnico salentino ai saluti

Notizia in breve

Il Napoli ha vinto la partita di campionato, ottenendo comunque il secondo posto matematico, senza dover attendere i risultati di stasera. Tuttavia, il tecnico ha annunciato le sue dimissioni, segnando la fine della sua esperienza con la squadra. La vittoria non ha impedito al tecnico di lasciare il ruolo, e i tifosi si preparano a un possibile cambio di guida tecnica. La partita si è conclusa con i tre punti, ma la notizia principale resta l'addio dell’allenatore.