Il taglio medio del momento? È il cup cut

La sua forza sta nelle sforbiciate strategiche, dando leggerezza e corpo senza rinunciare alle lunghezze. È questo che rende il cup cut il taglio del momento, che si ispira al vento che smuove le ciocche. Questo trend di taglio medio-lungo sfilato con la sua silhouette soft, incornicia il viso per elevare il look senza sforzo. Il cup cut è il bob medio più virale del momento. Il nome richiama, appunto, una tazza, rifacendosi alla forma ricurva di un oggetto così quotidiano per suggerire la principale caratteristica del taglio. Parte dai lati del viso per proseguire in leggere sfilature che accompagnano le lunghezze. La una misura ricorda, invece, quella di un caschetto lungo ormai cresciuto, ricreando la sagoma di una tazza capovolta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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