Si chiama overdue cut ed è il taglio per mantenere i capelli lunghi

Un nuovo metodo chiamato “overdue cut” è stato introdotto come tecnica per chi desidera mantenere i capelli lunghi. Il termine si traduce letteralmente in “taglio rimandato” e si propone come soluzione per dare forma ai capelli senza perdere il volume naturale. La pratica consente di preservare la lunghezza, offrendo una struttura più definita senza richiedere tagli drastici o frequenti. È diventata una scelta popolare tra chi vuole conservare i capelli lunghi e curati.

Letteralmente significa “taglio rimandato”, ed è la soluzione per i capelli lunghi per poter dare struttura ma senza sacrificare il volume. Il risultato? Chiome dense, vive, appena disciplinate. Questo taglio è concepito come una novità per i capelli, e riesce a raggiungere un obiettivo che sembra impossibile: infondere stile e struttura senza sacrificare il volume e le lunghezze. La chioma risulta in movimento con un look “californiano” che sta conquistando proprio tutte. Overdue cut, il taglio “rimandato” che mantiene la lunghezza dei capelli. Questo taglio si adatta ad una silhouette di lunghezze da lunghe a lunghissime, che possono essere anche ondulate con il ferro o a freddo.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Si chiama “overdue cut” ed è il taglio per mantenere i capelli lunghi COSA SUCCEDE SE NON TAGLI PIÙ I CAPELLI #shorts Notizie correlate Leggi anche: Cara Delevingne e il taglio capelli da copiare subito (se si hanno i capelli lunghi) Leggi anche: Addio capelli lunghi e biondi da palcoscenico, Queen B ha dato un taglio netto col passato. Ed è sempre magnifica: vedere per credere