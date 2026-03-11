È il momento del bixie cut il nuovo caschetto corto lanciato da Zendaya alle sfilate di Parigi

Durante la sfilata di Louis Vuitton a Parigi, Zendaya ha presentato un nuovo stile di capelli, il bixie cut, un caschetto corto che combina elementi del pixie e del caschetto. L'attrice, presente come ospite speciale, ha sfoggiato questa acconciatura nel front-row, attirando l'attenzione dei presenti. Il look ha suscitato interesse tra i presenti alla manifestazione.

Zendaya è stata tra le ospiti speciali della sfilata parigina di Louis Vuitton, nel cui front-row ha sfoggiato un inedito bixie cut, un nuovo taglio di capelli a metà tra il pixie e il caschetto. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Il bixie cut, corto e sbarazzino, si conferma il primo hair trend femminile del 2026 in ItaliaBixie cut in cima alla classifica degli hair look di tendenza nel 2026 I 10 hair trend femminili più hot del 2026. Zendaya alla sfilata di Louis Vuitton ci ha regalato un'idea di taglio corto da sposa, il bixie per capelli ricciIn alcuni scatti esclusivi del recente servizio fotografico di Zendaya per A24 con Robert Pattinson (per promuovere il loro nuovo film sul... Una raccolta di contenuti su È il momento del bixie cut il nuovo... Temi più discussi: Zendaya e Tom Holland si sono sposati? Le parole dello stylist di lei; Zendaya si è sposata: tutto quello che sappiamo sull'abito indossato dall'attrice per dire sì a Tom Holland; Le nozze di Tom Holland e Zendaya, vere ma invisibili, scatenano la fantasia dei social; Tom Holland e Zendaya sposi in segreto: lo stylist svela tutto sul red carpet. Zendaya da Louis Vuitton con un look da sposa contemporanea: l'abito chemisier balloon e il nuovo taglio di capelli corto, il bixie cutL'ultimo look di Zendaya da Louis Vuitton ci ricorda una sposa contemporanea. Chissà se è un indizio delle sue nozze o dell'imminente uscita del film The Drama ... vogue.it Zendaya appare in pubblico dopo i rumor sul matrimonio con Tom Holland: cosa c'è di vero?La recente apparizione in pubblico di Zendaya ha dato nuovamente il via ai rumor sul presunto matrimonio con Tom Holland ... cinema.everyeye.it Il matrimonio è già avvenuto. Ve lo siete perso". Così Law Roach, stylist di Zendaya, aveva lasciato tutti di stucco durante gli Actor Awards. Queste parole, tornate a circolare dopo l’apparizione di Zendaya a Parigi per la settimana della moda, sembrano ora più - facebook.com facebook #R101News: i fan hanno notato il grande anello sfoggiato da #Zendaya x.com