Il sovrano britannico si è mescolato in platea tra il pubblico

Il re britannico si è mescolato tra il pubblico durante una serata a teatro, senza annunci o comunicazioni ufficiali. È stato visto seduto tra gli spettatori, vicino alla platea, durante lo spettacolo. La presenza reale non è stata annunciata prima dell’evento e non ci sono state interruzioni o dichiarazioni ufficiali riguardo alla sua presenza. La scena ha suscitato sorpresa tra gli spettatori, alcuni dei quali si sono resi conto della reale identità del visitatore solo in seguito.

M etti una sera a teatro, soprattutto quando nessuno, nemmeno il cast degli attori, se lo aspetta. A re Carlo piace fare sorprese e l’ultima l‘ha fatta presentandosi, senza un annuncio ufficiale, nella pittoresca cittadina di Stratford-upon-Avon, la città natale di William Shakespeare, situata nella contea centrale del Warwickshire. Il sovrano è arrivato con poche guardie del corpo, mescolandosi tra il pubblico, e si è seduto in un posto normale per assistere a una performance di La Tempesta, il dramma in cinque atti del celebre drammaturgo inglese. La stoccata di re Carlo a Trump: «Senza di noi parlereste francese» X Re Carlo e la serata improvvisata al teatro shakespeariano inglese. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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