Durante un evento alla Casa Bianca, il re ha parlato davanti a un pubblico internazionale, attirando l’attenzione con un discorso caratterizzato da toni pacati e alcune battute sottolineate. La sua presenza ha oscurato in parte l’intervento dell’ex presidente degli Stati Uniti, noto per i suoi discorsi imprevedibili e spesso provocatori. La differenza tra i due leader si è manifestata nel modo di comunicare, con il sovrano che ha mantenuto un tono più sobrio rispetto alle estemporanee dichiarazioni dell’altro.

Da una parte l'imprevedibilità di Donald Trump, i suoi discorsi che scivolano tra improvvisazione e provocazione e i suoi attacchi; dall'altro la diplomazia misurata di re Carlo, fatta di pause studiate e parole pesate. In mezzo, il filo invisibile dell'alleanza tra Stati Uniti e Regno Unito. Ed proprio in quello spazio intermedio - sottile ma decisivo - che si sono giocati i botta e risposta tra i due leader, più eloquenti delle dichiarazioni ufficiali. Perché, al di là dei comunicati, la visita di Carlo a Washington è stata una coreografia di segnali, allusioni e piccoli contrasti di stile. I discorsi a confronto Trump ha fatto quello che fa sempre, personalizzando il momento e piegandolo alla propria cifra comunicativa.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Re Carlo, il discorso alla Casa Bianca tra diplomazia, battute sottili e provocazioni: così il sovrano si è preso la scena (oscurando Trump)

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