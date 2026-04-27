I Cesaroni – Il ritorno intervista a Ricky Memphis | Sono soddisfatto per gli ascolti il pubblico è sovrano Carlo farà di tutto per recuperare il rapporto con Virginia
Durante un evento dedicato alla serie televisiva, Ricky Memphis ha espresso soddisfazione per gli ascolti recenti, sottolineando che il pubblico ha deciso e che il protagonista maschile farà di tutto per recuperare il rapporto con il personaggio di Virginia. L’atmosfera sul palco era ricca di nostalgia e applausi, e l’evento ha richiamato l’atmosfera della Garbatella, quartiere che fa da sfondo alla storia.
Un’atmosfera carica di nostalgia e applausi ha riportato sul palco lo spirito della Garbatella in occasione della premiazione della serie I Cesaroni, insignita del riconoscimento “Famiglia Tv Lazio 2026” durante una cerimonia tenutasi negli spazi del WeGil, dove l’assessora regionale Simona Baldassarre ha consegnato il premio alla presenza di alcuni protagonisti e rappresentanti della produzione, tra cui Claudio Amendola, volto simbolo della fiction, insieme a Verdiana Bixio e Daniele Cesarano, in un evento che ha celebrato il successo e l’impatto culturale di una serie capace di lasciare un segno importante nella storia recente della televisione italiana.🔗 Leggi su Superguidatv.it
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