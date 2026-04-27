Durante un evento dedicato alla serie televisiva, Ricky Memphis ha espresso soddisfazione per gli ascolti recenti, sottolineando che il pubblico ha deciso e che il protagonista maschile farà di tutto per recuperare il rapporto con il personaggio di Virginia. L’atmosfera sul palco era ricca di nostalgia e applausi, e l’evento ha richiamato l’atmosfera della Garbatella, quartiere che fa da sfondo alla storia.

Un’atmosfera carica di nostalgia e applausi ha riportato sul palco lo spirito della Garbatella in occasione della premiazione della serie I Cesaroni, insignita del riconoscimento “Famiglia Tv Lazio 2026” durante una cerimonia tenutasi negli spazi del WeGil, dove l’assessora regionale Simona Baldassarre ha consegnato il premio alla presenza di alcuni protagonisti e rappresentanti della produzione, tra cui Claudio Amendola, volto simbolo della fiction, insieme a Verdiana Bixio e Daniele Cesarano, in un evento che ha celebrato il successo e l’impatto culturale di una serie capace di lasciare un segno importante nella storia recente della televisione italiana.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “I Cesaroni – Il ritorno”, intervista a Ricky Memphis: “Sono soddisfatto per gli ascolti, il pubblico è sovrano. Carlo farà di tutto per recuperare il rapporto con Virginia”

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