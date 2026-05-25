C ’è un momento della giornata in cui tutto dovrebbe fermarsi. Non per obbligo, ma per scelta. Per riconoscere che il benessere non si costruisce soltanto nelle ore di luce, ma si prepara, si protegge, si custodisce anche in quelle di buio. È da questa consapevolezza, ovvero che il sonno è benessere, che Dorelan ha scelto di partecipare con un talk “per imparare a dormire meglio” e delle classi di yoga a “ A Corpo Libero” 2026, l’evento di iO Donna dedicato alla libertà di vivere il corpo con energia e autenticità, tenutosi a Milano il 16 e 17 maggio. Dorelan a “A Corpo Libero”. guarda le foto Il sonno, al centro del benessere. Nutrizione, movimento, ascolto del corpo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il sonno come atto di cura. Dorelan a “A Corpo Libero” 2026

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