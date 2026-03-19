I veri effetti del cambio dell'ora sul corpo Ferini Strambi | Basta per rompere l'architettura del sonno

Un esperto ha spiegato come il cambio dell'ora influenzi il corpo, affermando che può interrompere l'architettura del sonno. Gli studi condotti finora hanno evidenziato vari effetti negativi sulla salute legati alla transizione all'ora legale. La modifica dell'orario, infatti, può alterare i ritmi circadiani e causare disturbi del sonno. Nessuna delle parti coinvolte ha ancora fornito spiegazioni ufficiali sui motivi di questa modifica.

Gli studi condotti finora hanno evidenziato diversi possibili effetti negativi per la salute legati al passaggio all'ora legale. Il Prof. Luigi Ferini Strambi, primario del Centro di Medicina del Sonno dell'Ospedale San Raffaele spiega quali sono i rischi e da casa dipendono. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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