Il 25 maggio 2026, un uomo afferma di aver realizzato il suo sogno di entrare a far parte del club di calcio milanese. La sua storia è raccontata in un libro intitolato “Una grande visione di un Cuore rossonero”, che descrive il percorso e le emozioni legate a questa conquista. Non sono stati forniti dettagli sulla natura precisa del ruolo o sui passaggi ufficiali che hanno portato a questa integrazione.

Milano, 25 maggio 2026 - ‘Una grande visione di un Cuore rossonero’ si presenta nel formato di un libro, ma è un sogno. Un sogno ad occhi spalancati. Un sogno lucidissimo che Giuseppe Cassinari ha fatto diventare realtà. Il sogno di entrare a far parte del mondo Milan. Cassinari, partiamo dalle origini: come è nata la sua passione per il Milan. “Da bambino avevo papà e fratello interisti e cercavano di farmi tifare la stessa squadra, ma io mi ero subito appassionato a Gianni Rivera. Mio papà mi ha portato a vedere il derby del 1974, anno nel quale il Milan ha vinto lo scudetto della stella. Da quel giorno sono sempre andato allo stadio, in casa e in trasferta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il sogno di Giuseppe Cassinari è realtà: “Così sono diventato parte del Milan”

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