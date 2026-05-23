Petrini morto a 76 anni. Nel 1987 creò Slow Food, poi Terra Madre. La sua battaglia ante litteram per l'etica del cibo e la sostenibilità Arcipiemontese, arcitaliano e arcigolista, Carlo Petrini detto Carlìn, con un vezzeggiativo appena accennato come da understatement piemontese (esageroma nen!), è stato uno che alla fine ha esagerato, a suo modo. Gastronomo, pensatore, filosofo, rivoluzionario, padre di mille figli alcuni legittimi e tanti autoproclamatisi (è il destino dei maestri, vedere le proprie classi allargarsi a dismisura quando loro non possono più ripudiare nessuno), è morto ieri all'età di 86 anni - diciamo 87 meno un mese - nella sua Bra, città monosillabica che lui ha piazzato sulla cartina geografica del mondo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Carlìn il pioniere del gusto lento. Il suo sogno diventato realtà del "sovranismo alimentare"

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