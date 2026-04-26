Mosca ' il ministro della Difesa russo a Pyongyang incontra Kim'

Il ministro della Difesa russo ha visitato oggi Pyongyang e ha incontrato il leader nordcoreano. La discussione si è concentrata sulla cooperazione militare tra i due paesi. La visita si inserisce in un momento di attenzione internazionale sulle relazioni tra Russia e Corea del Nord. Nessuna comunicazione ufficiale sui dettagli dell'incontro è stata resa nota. La visita si è svolta nel rispetto delle procedure diplomatiche tra i due governi.

Il ministro della Difesa russo Andrei Belousov ha incontrato oggi a Pyongyang il leader supremo nordcoreano Kim Jong Un per discutere dello stato e delle prospettive della cooperazione militare tra Russia e Corea del Nord. Lo scrive l'agenzia Interfax. "Il ministero della Difesa russo e il ministero della Difesa della Rpdc hanno concordato di impostare la cooperazione militare su basi di lungo termine. Siamo pronti a firmare quest'anno un piano di interazione militare russo-coreana per il periodo 2027-2032", ha dichiarato Belousov durante l'incontro. Il ministro della Difesa russo ha affermato di essere molto onorato di aver incontrato il leader nordcoreano, ringraziando Kim per la calorosa accoglienza riservata alla delegazione russa a Pyongyang.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mosca, 'il ministro della Difesa russo a Pyongyang incontra Kim' North Korea’s Kim Jong Un Hosts Russian Defence Minister Belousov, Deepens Military Ties | AC1N Notizie correlate Corea del Nord, Lukashenko attera a Pyongyang per l'incontro con Kim Jong UnAlexander Lukashenko è arrivato a Pyongyang, dove dovrebbe tenere colloqui con il leader della Corea del Nord Kim Jong Un. North Korea’s Kim opens new Pyongyang housing district for families of fallen soldiers, KCNA saysIn a speech, Kim said the new district symbolized the “spirit and sacrifice” of the dead troops, adding that the homes were meant to allow bereaved... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Biennale, Kallas condanna il ritorno di Mosca: Moralmente sbagliato; Biennale di Venezia, la commissaria del padiglione di Mosca si scusa con Meloni per le offese della tv russa: Parole inaccettabili, provo vergogna; Mosca, poi Pentagono e Parigi: l’Indonesia e l’arte di sedersi a tutti i tavoli dell’energia; Italia-Russia, Meloni sugli insulti: No a lezioni da propagandisti. Mosca, 'il ministro della Difesa russo a Pyongyang incontra Kim'Il ministro della Difesa russo Andrei Belousov ha incontrato oggi a Pyongyang il leader supremo nordcoreano Kim Jong Un per discutere dello stato e delle prospettive della cooperazione militare tra Ru ... ansa.it Il ministro degli Esteri iraniano arrivato a Islamabad dopo una tappa in Oman(ANSA) - ISLAMABAD, 26 APR - Il ministro degli Esteri iraniano Seyed Abbas Araghchi è arrivato a Islamabad oggi pomeriggio per una breve visita prima di ripartire per Mosca. Lo ha confermato all'agenz ... corrieredellosport.it Il ministro degli Esteri iraniano, rientrato a Islamabad dopo una tappa a Muscat, incontrerà Vladimir Putin domani a Mosca https://shorturl.at/I5Baa - facebook.com facebook Mosca: “Imprudente ed errato indicare la Russia come minaccia all’esistenza dell’Europa” x.com