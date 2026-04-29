Jihadisti e Tuareg tentano un altro colpo di Stato in Mali | uccisi anche paramilitari russi e il ministro della Difesa vicino a Mosca

In Mali, si sono verificati nuovi tentativi di colpo di Stato, che hanno portato alla morte di membri di forze paramilitari russe e di un alto ufficiale dell’esercito. L’azione ha coinvolto gruppi jihadisti e Tuareg, e mira a spodestare la giunta militare al potere dal 2021, strettamente collegata a Mosca. La situazione resta tesa e il Paese si trova di nuovo nel vortice di instabilità.

Un nuovo tentato colpo di Stato in Mali rigetta il Paese nel caos. L’obiettivo è quello di rovesciare la giunta dei militari che si è insediata nel 2021 e legata strettamente alla Russia. Indicativo è proprio l’omicidio, dopo un giorno dai primi attacchi, del ministro della Difesa, Sadio Camara, fatto esplodere con un’autobomba nella sua residenza di Bamako. Un’uccisione mirata, dato che Camara era considerato il vero anello di congiunzione tra la giunta e Mosca. Le notizie dei primi scontri e delle varie offensive in diverse parti del Paese sono iniziate a circolare il 25 aprile. In diversi distretti sono stati uditi colpi d’arma da fuoco e presto l’esercito ha comunicato che “ gruppi terroristici ” hanno attaccato diverse caserme nella capitale e in altre aree del Paese, compreso l’aeroporto internazionale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Jihadisti e Tuareg tentano un altro colpo di Stato in Mali: uccisi anche paramilitari russi e il ministro della Difesa vicino a Mosca Notizie correlate Leggi anche: Kidal, così jihadisti e tuareg hanno battuto i russi in Mali. L’analisi di Caruso Leggi anche: Raid di Israele su Teheran, Katz: «Uccisi il responsabile della Difesa Larijani e il capo delle guardie paramilitari Soleimani» Contenuti utili per approfondire Si parla di: Un duro colpo per Putin in Africa con le forze russe cacciate dalla roccaforte del Mali da separatisti e jihadisti. Jihadisti e ribelli tuareg mettono in crisi la giunta militare in MaliIl Paese affronta una crisi profonda tra isolamento internazionale, fragilità interna e nuove alleanze armate che minacciano la stabilità dell'intera Regione. unimondo.org Kidal, così jihadisti e tuareg hanno battuto i russi in Mali. L’analisi di CarusoIl 25 aprile 2026 resterà una data nella storia del Sahel. All’alba, in un’operazione coordinata con precisione inedita, i combattenti del Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin – il Jnim, braccio sahel ... formiche.net