Durante la conferenza stampa, l’allenatore del Tottenham ha chiesto dove fosse un giornalista che aveva criticato la squadra in passato. Ha detto di volerlo abbracciare, facendo un commento scherzoso sulla sua precedente negatività nei confronti del club. La scena ha suscitato risate tra i presenti, mentre De Zerbi ha condiviso il suo entusiasmo per la salvezza ottenuta all’ultima giornata di Premier League.

"Dov'è quel giornalista che era sempre negativo sul Tottenham? Ora lo voglio abbracciare": comincia così la conferenza stampa di Roberto De Zerbi dopo la salvezza del Tottenham raggiunta all'ultima giornata di Premier. Il siparietto con il reporter è tutto da ridere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il siparietto tra De Zerbi e il reporter è esilarante: "Dov'è? Lo voglio abbracciare"

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