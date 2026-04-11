Domani sarà la prima partita di Roberto De Zerbi come allenatore del Tottenham, che affronterà il Sunderland. Il tecnico ha dichiarato di voler rivedere il modo in cui la sua squadra gioca, concentrandosi sull’approccio che adotterà contro la squadra avversaria. La partita si svolgerà in un contesto in cui il nuovo allenatore cerca di mettere in pratica le sue idee e strategie.

Roberto De Zerbi affronterà la sua prima partita da tecnico del Tottenham domani, contro il Sunderland. Gli Spurs, dopo la vittoria del West Ham sui Wolves, sono scesi al terzultimo posto, in zona retrocessione. La sua prima conferenza stampa con la nuova squadra, riportata dal Times. La conferenza stampa di De Zerbi. “ Nel mio progetto c’è sicuramente l’idea di restare a lungo. Di provare a portare il Tottenham stabilmente nelle prime posizioni della Premier League “. “ Voglio tenere il possesso palla. Voglio vedere il Tottenham che osservavo con Postecoglou perché, nella mia seconda stagione al Brighton, Postecoglou era qui con molti di questi giocatori ed era una delle migliori squadre per qualità di gioco. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Zerbi: “Voglio rivedere il Tottenham di Postecoglou”

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