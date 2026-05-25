De Zerbi salva il Tottenham e ha un solo pensiero quando arriva in sala stampa | Dov’è? Chiamatelo

Notizia in breve

Roberto De Zerbi ha preso il posto di allenatore del Tottenham e ha ottenuto una vittoria importante. Dopo la partita, si è recato in sala stampa e ha cercato un giornalista che aveva espresso dubbi sulla sua scelta. De Zerbi ha chiesto di essere chiamato per parlare con lui, manifestando interesse nel confrontarsi con chi aveva mostrato scetticismo.