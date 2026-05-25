De Zerbi salva il Tottenham e ha un solo pensiero quando arriva in sala stampa | Dov’è? Chiamatelo
Roberto De Zerbi ha preso il posto di allenatore del Tottenham e ha ottenuto una vittoria importante. Dopo la partita, si è recato in sala stampa e ha cercato un giornalista che aveva espresso dubbi sulla sua scelta. De Zerbi ha chiesto di essere chiamato per parlare con lui, manifestando interesse nel confrontarsi con chi aveva mostrato scetticismo.
Roberto De Zerbi salva il Tottenham e poi corre in sala stampa per cercare un giornalista che si era mostrato poco fiducioso, vuole parlare: "Dov'è? Andatelo a chiamare.". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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