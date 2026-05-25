De Zerbi salva il Tottenham e ha un solo pensiero quando arriva in sala stampa | Dov’è? Chiamatelo

Da fanpage.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Roberto De Zerbi ha preso il posto di allenatore del Tottenham e ha ottenuto una vittoria importante. Dopo la partita, si è recato in sala stampa e ha cercato un giornalista che aveva espresso dubbi sulla sua scelta. De Zerbi ha chiesto di essere chiamato per parlare con lui, manifestando interesse nel confrontarsi con chi aveva mostrato scetticismo.

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Roberto De Zerbi salva il Tottenham e poi corre in sala stampa per cercare un giornalista che si era mostrato poco fiducioso, vuole parlare: "Dov'è? Andatelo a chiamare.". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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