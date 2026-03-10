Hoepli in crisi il sindaco alla famiglia | Dipendenti e lettori vanno tutelati

Il sindaco ha rivolto un appello alla famiglia proprietaria di Hoepli, sottolineando la necessità di tutelare sia i dipendenti che i lettori della storica libreria. La situazione di crisi ha portato a interventi pubblici per chiedere attenzione alle persone coinvolte. La vicenda riguarda direttamente la gestione e il futuro della libreria, che rappresenta un punto di riferimento culturale per la città.

In difesa dei lavoratori della libreria Hoepli scende in campo il sindaco Giuseppe Sala. Negli ultimi giorni il primo cittadino ha osservato a poca distanza – tra Palazzo Marino e la sede della libreria e della casa editrice, cinque piani di volumi e di cultura, ci sono solo alcune decine di metri – la situazione economica della Hoepli, che appare critica. Sembra si stia andando verso la liquidazione della società, oggi un consiglio di amministrazione dovrebbe stabilire le mosse future. La crisi non sembra essere solo economica, ma legata a dissidi interni alla famiglia proprietaria tra i tre fratelli Hoepli e i due cugini Nava. Il socio Giovanni Nava, che detiene il 33%, ha recentemente dichiarato di aver rifiutato un’offerta di 10 milioni di euro dai cugini per uscire dalla società, bloccando di fatto il riassetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

