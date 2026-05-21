Il paradosso di una fabbrica storica di Abbiategrasso, che continua a produrre ma si trova sommersa da un debito di 40 milioni di euro, sta portando alla possibile chiusura. La produzione non si ferma, ma la situazione finanziaria si fa sempre più critica e il rischio di spegnere definitivamente le attività si fa più concreto. Le difficoltà economiche, che durano da tempo, hanno portato l’azienda sull’orlo del fallimento, mentre le speranze di salvataggio si riducono di giorno in giorno.

Abbiategrasso (Milano), 21 maggio 2026 – La corsa contro il tempo per tentare di evitare il fallimento e il licenziamento dei 280 lavoratori ancora in forze alla Bcs, storica realtà industriale radicata ad Abbiategrasso dalla fine degli anni ‘40 del secolo scorso, seppure lungo un percorso lastricato di ostacoli, è stata lanciata. Al “via” si sono iscritti i lavoratori, le organizzazioni sindacali e, da questa mattina, le forze politiche locali che hanno sposato la mobilitazione dei dipendenti per salvare questa realtà industriale, una delle poche rimaste nell’ Abbiatense, specializzata nella produzione di macchinari agricoli. I lavoratori del sito di Abbiategrasso hanno marciato in corteo dallo stabilimento fino al municipio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il paradosso della Bcs di Abbiategrasso: il lavoro c'è ma 40 milioni di debiti la stanno affondando, e ora è a un passo dalla chiusura

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